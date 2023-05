RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Maurício Barbieri pediu para falar com a imprensa antes do treino desta quinta-feira (18). A intenção foi pedir desculpa pelas declarações feitas após da derrota do Vasco para o Santos, no domingo (14), pelo Brasileiro.

"Fiz questão de estar aqui presente. Não conseguiria não estar aqui porque acho importante, na condição de ser humano e responsável pelo que faço, vir pedir desculpas por ter escolhido mal as palavras, de ter me expressado equivocadamente e gerado um desconforto no torcedor, que é o maior patrimônio do clube", disse.

Barbieri falou com os jornalistas apenas para dar o pronunciamento. Após a derrota para o Santos, o treinador havia destacado a experiência do clube paulista no Brasileirão em comparação ao Vasco, que passou as últimas duas temporadas na Série B.

"Não trouxe o resultado do jogo que queríamos. O Santos nunca foi rebaixado e está acostumado a jogar na elite, e fomos infinitamente superiores", apontou, na ocasião.

A declaração repercutiu muito mal entre os torcedores cruz-maltinos, que fizeram críticas.

"Quero reiterar e reforçar o sentimento de privilégio que tenho por vestir essa camisa, representar essas cores e escudo. A história do Vasco demonstra que o Vasco é mais que um clube, instituição de história de luta e princípios. Princípio que corroboro e defendo. É um privilégio. Meu maior desejo é ter sucesso nessa reconstrução. É um momento complicado na história, mas tenho certeza que vamos atingir os objetivos e o Vasco vai voltar a trilhar o caminho das vitórias."