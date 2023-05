O Tupi entra em campo nesta sexta (19) às 19h no Parque do Sabiá para enfrentar o Uberlândia pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro.

O Galo Carijó, que ocupa a 9ª colocação, com 5 pontos, precisa vencer o time da casa para se aproximar da zona de classificação para o hexagonal final da competição. O Uberlândia ocupa a 2ª colocação da competição, com 8 pontos.

De acordo com informações do clube, a equipe finalizou a preparação para a partida na tarde desta quinta (18). O treino focou na parte tática e nas bolas paradas.

O Uberlândia ainda não perdeu na competição. Em quatro jogos foram duas vitórias e dois empates. Já o Tupi empatou duas partidas, venceu uma e perdeu uma.

HISTÓRICO

Segundo informações da equipe juiz-forana, Tupi e Uberlândia já se enfrentaram 56 vezes. Os donos da casa já venceram em 26 oportunidades, contra 12 do Tupi. O último confronto entre as equipes aconteceu em 2018, no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora, pelo Campeonato Mineiro do Módulo I, com vitória do Uberlândia.

