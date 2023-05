RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Reforço do Flamengo, o atacante Luiz Araújo já ajudou na construção do centro de treinamento do Mirassol, clube do interior de São Paulo.

O investimento feito pelo Mirassol aconteceu depois de receber uma porcentagem da venda de Luiz Araújo do São Paulo para o Lille, da França.

O atacante passou pela base do clube do interior paulista em 2012 e 2013, antes de se transferir para o Tricolor.

Em julho de 2017, Luiz Araújo foi para o Lille, em transação que envolveu R$ 38 milhões na cotação da época.

O Mirassol tinha direito a 20% e ficou com R$ 7,7 milhões.

Com o dinheiro em caixa, o Mirassol comprou um terreno na cidade para construir o Centro de Treinamento. O investimento foi de R$ 750 mil, fora as escrituras.

O terreno -localizado às margens da rodovia Euclides da Cunha- tem cerca de 48,4 mil metros quadrados e fica a oito quilômetros do estádio José Maria de Campos Maia.

"É o início da realização de um sonho e dar esse passo foi importante para a história do Mirassol. É primordial ter um CT. Hoje, alugamos campos do Palestra, que nos atende muito bem a este respeito. Antes, treinávamos em campos de municípios vizinhos e tínhamos dificuldades na manutenção desses gramados, que não ficava a nosso encargo", disse o presidente Edson Ermenegildo, ao site oficial do clube, à época.

Ao todo, foram gastos cerca de R$ 6 milhões. O local conta com quatro campos, academia, vestiários, sala de imprensa, lavanderia, cozinha e refeitório, rouparia e 20 apartamentos que podem acomodar até 40 jogadores.

Luiz Araújo chegou ao São Paulo ainda nas categorias de base e foi revelado pelo próprio Tricolor, onde ficou até 2017, tendo uma passagem pelo Novorizontino por empréstimo.

Ele atuou no Lille até a temporada 2020/2021, quando se transferiu para o Atlanta United.

O Flamengo anunciou acordo pelo jogador na noite de quinta (18). O contrato será válido de 1° de julho de 2023 até 31 de dezembro de 2027.

O Rubro-Negro vai pagar cerca de 9 milhões de euros (R$ 48 milhões) pelo atacante, como publicado por Mauro Cezar Pereira, colunista do UOL. A contratação foi feita a pedido do técnico Jorge Sampaoli, recém-chegado à Gávea.

Como mostrado por Rodrigo Mattos, também colunista do UOL, a intenção da diretoria é contratar três ou quatro reforços nesta janela, e o foco é em dois volantes e um atacante pela direita.

Houve uma conversa com o técnico, que sinalizou concordar com as necessidades postas pelos dirigentes rubro-negros para estas posições. Não houve pedido de um grande número de contratações por parte do argentino.