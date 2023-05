PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Na última quarta-feira (17), o Liverpool comunicou a saída de Roberto Firmino ao fim do contrato. Se decidir voltar ao futebol brasileiro, o atacante viverá uma realidade inédita, pois nunca jogou a Série A e deixou o país como 'garoto tímido'.

Firmino, Milner, Keita e Oxlade-Chamberlain tiveram suas saídas confirmadas pelo Liverpool em comunicado oficial. O quarteto tem vínculos se encerrando no meio do ano.

O futuro do jogador ainda não está definido. A preferência é permanecer no futebol europeu, mas seu nome já foi especulado em clubes como Corinthians e Inter, no Brasil, na MLS (liga de futebol dos EUA) e na Arábia Saudita.

Roberto Firmino jogou no time principal em apenas um clube no Brasil: o Figueirense. Sua passagem por lá foi rápida.

Depois de iniciar na base do CRB, ele se transferiu para equipe de Santa Catarina em 2009. Com sucesso na base, estreou na equipe profissional na Série B, contra a Ponte Preta, em setembro daquele ano.

No ano seguinte, Firmino se firmou como membro do elenco de cima, jogou 51 partidas, marcou 11 gols e ajudou na campanha que levou o Figueira para Série A. Mas foi só. Sem participar de jogos da elite nacional, ele partiu para o Hoffenheim, da Alemanha, com 19 anos.

GAROTO TÍMIDO

Firmino saiu do país como um garoto tímido. Desde muito cedo no Figueirense, ele pouco conversava com companheiros e se limitava a sorrir quando falavam com ele.

O sorriso, aliás, acompanha o atacante até hoje. Tanto que, já na Europa, ele ganhou apelido de 'White Teeth' (dentes brancos, em tradução livre) após um tratamento dentário que potencializou o brilho de sua demonstração de alegria.

A palavra que Firmino mais dizia no início da carreira era 'desculpa'. Até mesmo quando não cometia falha, o atacante se desculpava com colegas.

A timidez só tinha fim quando ele ia para o campo. Logo nos primeiros treinamentos com o time de cima, ele marcou dois gols de bicicleta.

O rendimento de Firmino atraiu olhares no Figueirense, e tudo que aconteceu com ele depois disso já era previsto na época.

A aprovação do Firmino no Figueirense foi muito rápida. Logo no primeiro treino, ele já impressionou. Ele sempre foi muito, muito tímido. Não tinha boca para nada. Era difícil até tirar um 'bom dia' dele [risos]. Ele só sorria e olhava pra gente" Rogério Micale, técnico que trabalhou com Firmino em SC, à ESPN.

Ele não reclamava nada dentro de campo e nem xingava. Mesmo quando errava, ele pedia desculpas para o time, mesmo não estando errado. Era muito engraçado" Marquinhos Pedroso, que foi colega de Firmino no Figueirense, à ESPN.