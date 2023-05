Depois da derrota do Tupi para o Uberlândia por 2 x 0 na noite deste sábado (19), no Parque do Sabiá, o seu técnico Flávio Tinoco foi dispensado do time. Agora, quem assume interinamente é o Wesley Assis. A partida era pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro.

Jogo

Os dois gols do Uberlândia foram marcados no primeiro tempo do jogo. Com 10 minutos de partida, o jogador Michael Paulista, camisa 7, finalizou fundo da rede, já o segundo gol ocorreu aos 25 minutos, pelo camisa 11, Caique.

Aos 48 minutos do segundo tempo, o jogador do Tupi Renan Paschoalino De Mello foi expulso com o cartão vermelho por sair do banco de reservas e empurrar Jailson Ambrosio Ferreira que prestava serviço de gandula.

Dois cartões amarelos também foram aplicados durante a partida, um para cada time. O primeiro ocorreu aos 22 minutos do primeiro tempo para o jogador Tiago José Santos, do Uberlândia, por falta. E o segundo ocorreu aos 29 minutos do segundo tempo para o Leonardo Reis Fernandes, do Tupi, por atingir com braço seu adversário de forma agressiva.

Com a vitória, Uberlândia está invicto na competição, com dois empates e três vitórias. Já o Tupi empatou duas partidas, venceu uma e perdeu duas.

Tags:

campeonato mineiro | Tupi