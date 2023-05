SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O América-MG a sua partida contra o Fortaleza por 2 a 1 na noite deste sábado (20), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca contou com gols de Felipe Azevedo e Breno para confirmar o primeiro triunfo na competição. Pochettino descontou para os cearenses.

Com a vitória no campeonato, o América soma 4 pontos, em seis rodadas do Brasileirão, e sobe para a vice-lanterna na tabela. O Coritiba assumiu a ponta de baixo com apenas dois pontos. O Fortaleza assume a nona posição com dez pontos.

As duas equipes voltam a campo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. No sábado, 27, às 16h, o Fortaleza enfrenta o Vasco, na Arena Castelão. No domingo, às 19h, o Américavisita o Botafogo, no Nilton Santos.

América-MG abriu o placar no início do primeiro tempo após um lançamento de Martínez, Breno ficou frente a frente com João Ricardo e completou para o fundo do gol. O empate do rival aconteceu aos 25, Pochettino recebeu um cruzamento do zagueiro Brítez e mandou a bola para o fundo do gol.

Aos 32, Felipe Azevedo marcou um golaço e recolocou os comandados de Vagner Mancini na frente do placar.

Na segunda partida, o Fortaleza partiu para cima do América em busca do empate, mas o América conseguiu manter o placar para vencer a partida e vencer o seu primeiro confronto no Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG

Matheus Pasinato; Marcinho (Ricardo Silva), Iago Maidana, Wanderson e Danilo Avelar (Nicolas); Lucas Kal, Breno (Alê) e Emmanuel Martínez; Renato Marques, Everaldo (Aloísio) e Felipe Azevedo (Juninho). Técnico: Vagner Mancini.

FORTALEZA

João Ricardo; Tinga, Brítez, Ceballos e Lucas Crispim; Caio Alexandre (Romarinho), Lucas Sasha e Tomás Pochettino (Hércules); Calebe (Yago Pikachu), Lucero (Silvio Romero) e Moisés (Guilherme). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

AMÉRICA-MG 2 X 1 FORTALEZA

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 20 de maio de 2023 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Cartões amarelos: Danilo Avelar, Renato Marques, Marcinho e Lucas Kal (América-MG); Ceballos, Moisés (Fortaleza) Gols: Breno, aos 28 minutos do 1ºT, Felipe Azevedo, aos 32 minutos do 1ºT (AME); Pochettino, aos 25 minutos do 1ºT (FOR).