O carioca Marcus Vinícius D'Almeida conquistou, neste domingo (21), a medalha de ouro na etapa de Xangai (China) da Copa do Mundo de tiro com arco. Na final, o brasileiro de 25 anos derrotou o sul-coreano Oh Jin-Hyek, campeão olímpico nos Jogos de Londres (Reino Unido), em 2012. O país asiático é a principal força da modalidade.

Vice-campeão mundial em 2021, em Yankton (Estados Unidos), Marcus chegou ao topo de uma Copa do Mundo pela segunda vez. No ano passado, o carioca venceu a etapa de Paris (França), também superando, na final, um atirador da Coreia do Sul: Kim Je Deok, que conquistou dois ouros nos Jogos de Tóquio (Japão).

No tiro com arco, os atletas disparam três flechas por set, podendo somar até 30 pontos na parcial, dependendo de onde o tiro atingir o alvo. Quem obtiver a melhor pontuação, leva a rodada e faz dois pontos na partida. Em caso de empate, cada atirador soma um ponto. Na final deste domingo, Marcus venceu os dois primeiros sets (30/29 e 28/27) e abriu 4 a 0, mas Jin-Hyek ganhou os dois seguintes (27/28 e 26/28), igualando o confronto em 4 a 4. Na rodada decisiva, o brasileiro foi o mais eficiente: fez 28 a 26 para fechar a disputa em 6 a 4.

"Foi uma partida difícil, com altos e baixos. Comecei bem, mas depois não consegui segurar. Estou feliz por finalmente vencer. Ganhar o ouro foi incrível, pois quero seguir no topo do ranking mundial", destacou o carioca ao site da World Archery, que é a federação internacional da modalidade, citando o posto que ocupa desde fevereiro deste ano.

Para ser campeão em Xangai, Marcus teve de encarar cinco adversários. Antes de encarar Jin-Hyek, o brasileiro venceu o iraniano Reza Shabani (7 a 3), o mexicano Caleb Urbina (6 a 0), o japonês Saito Fumiya (6 a 2), o francês Baptiste Addis (6 a 0) e o chinês Li Zhongyuan (7 a 3).

A conquista na China já garantiu Marcus na etapa final da Copa do Mundo, dias 9 e 10 de setembro, em Hermosillo (México). No ano passado, o brasileiro terminou a disputa, que ocorreu em Tlaxcala (México), na quinta posição.

