SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O já campeão da Premier League, o Manchester City, não se acomodou com o título e venceu o Chelsea por 1 a 0 na tarde de hoje (21) em partida válida pela 37ª rodada do Inglês.

O City entrou em campo já de posse do 9º título da Premier devido a derrota do Arsenal, no sábado (20).

Guardiola optou por colocar em campo uma equipe reserva. Apenas Foden do time títular começou em campo. O único gol do jogo foi marcado por Julián Álvarez. Essa é a 12ª vitória seguida do Manchester City.

Após o apito final, os torcedores invadiram o gramado do Etihad Stadium.

O Chelsea pode encerrar a campanha na segunda parte da tabela. A equipe tem agora apenas dois jogos para reverter a situação.

Jogo

Manchester City absoluto. Com Phillips adiantado pela direita e Gomez pela esquerda, Guardiola optou por colocar Foden e Rico Lewis mais adiantados por dentro, dando ofensividade à uma equipe reserva e mantendo o controle do jogo desde a saída de bola rival.

Sem conseguir passar do meio-campo e enfrentando dificuldade na saída de bola, o Chelsea só conseguiu respirar depois da primeira metade do primeiro tempo em dois lances perigosos de Sterling e Gallagher em jogadas construídas pelo lado esquerdo e que deram mais confiança.

Na segunda etapa, o Chelsea cresceu, organizou a defesa e diminuiu os espaços que possibilitavam o toque de bola do City, mas ainda assim encontrou dificuldade em parar o ataque rival que deixou para colocar algumas de suas principais peças na segunda metade do segundo tempo.

Chelsea muda a tática, mas sem sucesso. Com poucas chances na frente da pequena área do City, os Blues passaram a apostar em chutes de fora da área, principalmente em jogadas iniciadas por Lewis Hall e finalizadas por Sterling e Havertz.