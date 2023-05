SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil lutou, correu atrás, mas perdeu por 3 a 2 para a Itália na estreia do Mundial Sub-20 na Argentina. Matteo Prati e Casadei duas vezes marcaram para os italianos e Marcos Leonardo fez dois para a seleção brasileira.

A Itália abriu o placar cedo, com Prati, jogador do SPAL. Em ataque pela esquerda, Turicchia e Casadei desviou. A bola sobrou para o camisa 4 livre marcar o primeiro.

A seleção italiana ampliou o placar ainda no primeiro tempo, após cobrança de escanteio. Mycael saiu mal do gol, a zaga bateu cabeça e a bola ficou viva na área, ninguém afastou e Casadei completou para o gol.

O terceiro gol italiano saiu em cobrança de pênalti. Contra-ataque e linda jogada de Baldanzi. O camisa 10 serviu Casadei, que foi para a jogada individual e foi derrubado por Artur na área. Ele sofreu, bateu e fez mais um.

O Brasil não conseguiu criar oportunidades no segundo tempo, dominado pela Itália, que jogava à vontade em campo com a vantagem construída na primeira etapa.

Matheus Nascimento teve grande chance na primeira dele no jogo. Saiu na cara do goleiro e Desplanches fez boa defesa.

Marcos Leonardo diminuiu o placar para o Brasil, após boa jogada de Kevin na esquerda. Marquinhos errou a finalização e a bola sobrou para o Menino da Vila fuzilar para a rede.

O camisa 9 do Peixe deu esperanças para o Brasil, cabeceando com muita categoria no cantinho do goleiro para marcar o segundo dele e da seleção. O Brasil pressionou, mas não conseguiu empatar o jogo.

A seleção brasileira fica em terceiro Grupo D com a derrota. A garotada do Brasil vai buscar se recuperar contra a República Dominicana, na quarta-feira (24).

Com a vitória, a Itália lidera o grupo e vai enfrentar a seleção da Nigéria, também na quarta (24).

FICHA TÉCNICA

ITÁLIA X BRASIL - COPA DO MUNDO SUB-20

Data e horário: 21 de maio de 2023, às 18h (de Brasília)

Motivo: Primeira rodada do grupo D da Copa do Mundo FIFA Sub-20

Local: Malvinas Argentinas, Mendoza, Argentina

Árbitro: Marco Antonio Ortíz Nava

Assistentes: Enrique Bustos e Jorge Sanchez

Cartões amarelos: Zanotti e Ghilardi (ITA); Andrey Santos (BRA)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Casadei (2) e Prati (ITA); Marcos Leonardo (2) (BRA)

ITÁLIA

Desplanches, Zanotti, Ghilardi, Guarino (Fontanarosa) e Turicchia; Prati, Casadei, Baldanzi (Giovane) e Faticanti; Esposito (Lipani) e Pafundi (Montevago).

BRASIL

Mycael, Arthur, Jean, Robert Renan e Kaiki Bruno (André Dhominique); Andrey Santos, Marlon Gomes (Matheus Nascimento), Giovani (Sávio) e Guilherme Biro (Kevin); Matheus Martins (Marquinhos) e Marcos Leonardo.