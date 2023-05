SANTOS SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O técnico Vanderlei Luxemburgo mudou de ideia e mexeu no esquema tático do Corinthians por causa de um defeito do atacante Róger Guedes.

Quando chegou ao Corinthians, Luxemburgo disse que não imaginava Róger Guedes e Yuri Alberto juntos sempre na equipe titular.

Luxa repensou, e o Corinthians enfrentou o Flamengo na derrota por 1 a 0, no Maracanã, no esquema 4-4-2, com Guedes e Yuri como parceiros de ataque.

Luxemburgo trocou a formação com dois atacantes pelos lados do campo para encaixar Róger Guedes e Yuri Alberto. Fausto Vera e Paulinho ficaram à frente da defesa, com Adson e Maycon pelos lados.

A mudança tem a ver com a dificuldade de Róger Guedes para marcar. Como ponta, o atacante precisa marcar o lateral adversário. Pelo meio, pode voltar menos.

**DESEMPENHO MELHORA**

O rendimento do time agradou, mesmo com o Corinthians perdendo para o Flamengo e aumentando o jejum para sete partidas sem vitória.

O Corinthians criou boas chances na partida e perdeu com gol de Léo Pereira nos acréscimos. Com problema muscular, o zagueiro foi ao ataque para não desfalcar o time e se tornou herói.

O desempenho bom apesar da derrota para o Flamengo pode oferecer dias de menor pressão a Luxa e à direção do Corinthians. O time segue na zona do rebaixamento do Brasileirão.

**MAS TIME É REATIVO**

O estilo de jogo do Corinthians com Luxemburgo tem sido pouco propositivo ?ou seja, com pouca posse de bola. Tanto contra o Atlético-MG quanto contra o Flamengo, a aposta foi em se precaver defensivamente e buscar jogadas de velocidade, com campo mais aberto.

Funcionou menos contra o Atlético-MG. Contra o Flamengo, o Corinthians teve oportunidades de marcar, tanto no primeiro tempo quanto no segundo ?levando perigo, inclusive, após falhas na saída de bola do Fla. O saldo, como um todo, foram de duas derrotas nesses dois jogos, apesar da flagrante evolução no desempenho.

O DNA reativo do Corinthians não deve mudar, por enquanto. Na visão da comissão técnica de Luxemburgo, até para os jogadores se habituarem ao que o treinador quer na fase defensiva.