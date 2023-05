SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O presidente da La Liga, Javier Tebas, voltou a responder Vinicius Jr. nas redes sociais e disse que a Espanha não é racista.

Javier Tebas usou o Twitter para dar uma nova resposta a Vinicius Júnior, desta vez com um texto em português.

Tebas afirmou que nem Espanha e nem La Liga são racistas. "É muito injusto dizer isto", disse.

Ele alega que a La Liga denunciou e combateu o racismo identificando os infratores e levando a denúncia aos órgãos responsáveis.

demos permitir que se manche a imagem de uma competição que é sobre o símbolo de união de povos", complementou.

A primeira manifestação de Tebas

O presidente disse que Vinicius Junior não entende a competência da entidade no futebol espanhol.

VINI JUNIOR RESPONDE TEBAS

Pouco depois, Vini Junior respondeu Tebas no Twitter: "Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada.

"Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove", afirmou o brasileiro.