O início da seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-20, na Argentina, não foi nem de perto como o esperado. O placar final de 3 a 2 para a Itália não mostrou o domínio da seleção europeia na primeira etapa, quando fez três gols e desperdiçou outras tantas chances. Com o resultado adverso, o Brasil precisa confirmar o favoritismo diante de República Dominicana e Nigéria. A seleção africana venceu por 2 a 1 na estreia.

Brasil reage no segundo tempo, mas não impede derrota por 3 a 2 para a Itália



Voltamos a campo na quarta-feira, às 18 horas, para enfrentar a República Dominicana



O primeiro tempo no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, foi de uma performance muito ruim do Brasil. A equipe dirigida por Ramon Menezes foi dominada pela Itália, que marcou com Prati e Casadei (por duas vezes), antes dos 35 minutos. O segundo gol, marcado por Casadei, teve falha decisiva do goleiro Mycael, que saiu mal do gol em cobrança de escanteio. Os italianos ainda criaram outras chances para ampliar.

Na segunda etapa, com uma Itália menos intensa e mais cansada, o Brasil reagiu com dois gols de Marcos Leonardo, aos 27 e aos 42. No entanto, não chegou a criar perigo real de marcar pela terceira vez.

A derrota na abertura não causa tantos problemas para a classificação da seleção brasileira porque 16 das 24 equipes passam da primeira para a segunda fase da Copa do Mundo. Na prática, isso significa que os dois primeiros colocados de cada uma das seis chaves avançam, além dos quatro melhores terceiros.

O próximo compromisso do Brasil é diante da República Dominicana, na quarta (24), às 18h, novamente no Malvinas Argentinas.

