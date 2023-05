SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cuiabá bateu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta segunda-feira (22), na Arena do Jacaré, e deixou o Z4 do Campeonato Brasileiro no encerramento da sétima rodada.

Deyverson marcou o gol da vitória, aos 36 minutos do primeiro tempo. Ele balançou a rede pela primeira vez na competição, anotando seu quinto tento na temporada.

O camisa 16 do Cuiabá também protestou contra o racismo e manifestou sua solidariedade a Vini Jr. Deyverson cerrou os punhos antes de a bola rolar e desejou força ao compatriota do Real Madrid, vítima de novo ataque racista na Espanha, no intervalo.

O Dourado subiu na tabela e deixou o Vasco na zona do rebaixamento. A equipe, que estava na 18ª colocação, chegou aos sete pontos e foi para a 14ª.

Já o Cruzeiro se mantém em quinto, com 12, estagnando no segundo jogo seguido sem vitória - empatou com o Grêmio na última rodada.

Ambas as equipes voltam a campo no sábado (27), pela oitava rodada do Brasileiro. A Raposa enfrenta o Flamengo, no Maracanã, enquanto o Cuiabá recebe o Coritiba.

O JOGO

O Cruzeiro teve a posse, mas o Cuiabá foi mais incisivo no primeiro tempo. A equipe visitante se armou no contra-ataque, aproveitou as bolas longas para surpreender a marcação cruzeirense e largou na frente após quase um golaço.

Em desvantagem, a Raposa intensificou a pressão, mas não conseguiu furar a barreira. O Dourado se fechou ainda mais, não voltou a chutar ao gol adversário e teve sucesso em neutralizar a artilharia cruzeirense - que teve volume, mas pouca criatividade.

A vitória veio na estreia de António Oliveira, que está em sua segunda passagem pelo clube mato-grossense. O técnico português levou o Cuiabá à segunda vitória no torneio e fez o time voltar a marcar após duas rodadas em branco.

Estádio: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)

Data e hora: 22 de maio de 2023, às 20h (de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio

Assistentes: Rodrigo Figueira Correa e Marcelo Van Gasse

VAR: Jean Pierre Gonçalves

Gol: Deyverson, aos 36min do 1º tempo

Cartão amarelo: Wellington Silva, Gilberto e Fernando Sobral

CRUZEIRO

Rafael; William (Igor Formiga), Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado (Daniel Júnior), Neto Moura (Gilberto) e Ramiro (Wallisson); Wesley (Nikão), Henrique Dourado e Bruno Rodrigues. T.: Pepa

CUIABÁ

Walter; Matheus Alexandre, Empereur, Marllon e Rikelme (PK); Fernando Sobral, Raniele e Denilson (Ronald Barbosa); Jonathan Cafu, Wellington Silva (Iury Castilho) e Deyverson (Isidro Pitta). T.: António Oliveira