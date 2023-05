PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Suárez dá ao Grêmio mais do que gols e pontos. O uruguaio é peça fundamental no crescimento do quadro social do clube, que por consequência leva mais dinheiro aos cofres tricolores. Impulsionado por ele, a meta de 100 mil sócios foi batida na última semana, quebrando recorde histórico e levando o Imortal a renovar seus planos.

Luis Suárez é a maior contratação recente do Grêmio. O uruguaio chegou ao clube em janeiro, e além de contribuição em campo, no vestiário com sua experiência, ele também é ativo de marketing gremista.

Com participação dele, as campanhas associativas do Tricolor têm provocado grande adesão da torcida, levando o clube ao maior número de sócios de sua história.

No fim do ano passado, o Grêmio tinha aproximadamente 61 mil sócios. No último dia 19, a marca de 100 mil sócios foi batida. No fim da tarde de ontem o número atualizado de sócios era: 100.709.

Ou seja, quase 40 mil torcedores se associaram depois da contratação de Luis Suárez.

O Pistolero é presença frequente em todas as campanhas do Tricolor. A última, considerada um sucesso nos bastidores, é 'O Grêmio te Convoca".

Empossada em novembro de 2022, a direção capitaneada pelo presidente Alberto Guerra definiu os 100 mil sócios como meta para o ano.

Agora, o objetivo foi renovado e o plano é atingir 120 mil sócios até o aniversário do clube, em setembro.