SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians enfrenta o Fluminense neste domingo (28), às 16h, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer em sua casa após três jogos, o clube paulista busca um vitória para colocar fim as recentes derrotas em seu estádio.

Inclusive, a última vitória do Corinthians na Neo Química aconteceu contra o Remo, por 2 a 0, em sua classificação para às oitavas de final da Copa do Brasil.

Em suas últimas retrospectivas, o Corinthians perdeu para o Independiente del Valle, pela Libertadores. Depois chegou ao empate com o Fortaleza, por 1 a 1, e igualou o placar no clássico contra o São Paulo, por 1 a 1.

No atual campeonato nacional, o Corinthians ocupa o 18º lugar, com cinco pontos, e está na zona de rebaixamento. O rival da partida, em melhor situação no Brasileiro, está na terceira colocação, com 13 pontos.

Para o confronto, o Corinthians deve ter o retorno do meia Renato Augusto. Recuperado de uma amidalite, o goleiro Cássio também pode entrar em campo.

A má notícia é o desfalque do jogador Paulinho. O atleta se machucou em sua última partida pelo Conmbebol contra o Argentino Juniors e passa por uma bateria de exames em seu joelho esquerdo.

Estádio: Neo Química Arena

Horário: às 16h deste domingo (28)

Árbritro: Lean

Transmissão: TV aberta (Globo), Premiere e streaming

CORINTHIANS

Cássio (Carlos Miguel), Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Roni, Fausto Vera e Maycon; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga; André, Lima, Gabriel Pirani e Ganso; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.