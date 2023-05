SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Borussia Dortmund fracassou na última rodada da Bundesliga, e o Bayern de Munique conquistou o décimo primeiro consecutivo neste sábado (27). O Bayern venceu o Colônia por 2 a 1 e acabou a competição com 71 pontos, assim como a equipe de Dortmund.

O Bayern, porém, leva a vantagem de gols, primeiro critério de desempate do torneio, 54 a 39 tentos do Borussia. Diante de 81 mil torcedores em Dortmund, o Borussia dependia apenas de suas forças, mas só conseguiu empatar por 2 a 2 com o Mainz.

A última temporada em que a equipe de Munique não ficou com a taça foi em 2011/2012. Na ocasião, o Dortmund sagrou-se campeão.

Nesta temporada, o Bayern perdeu a liderança na penúltima rodada e precisava, neste sábado, vencer o Colônia e torcer por um tropeço do Borussia.

Fora de casa, os bávaros abriram o placar aos oito minutos, com Coman. O Colônia chegou ao empate com Ljubici, cobrando pênalti, aos 36 minutos do segundo tempo. Este resultado daria o título ao Borussia.

No entanto, o jovem alemão Musiala acertou um bonito chute da entrada da área nos minutos finais e levou a taça para Munique.

Em Dortmund, a torcida aurinegra estava confiante e fez bonita festa antes de a bola rolar, mas viu a situação degringolar nos minutos iniciais do primeiro tempo com atuação bem aquém de uma equipe que briga pelo título.

Haller, atacante do Borussia, perdeu um pênalti quatro minutos depois de Olsen abrir o placar para o Mainz, aos 14 do primeiro tempo. A zaga do Borussia falhou, e Onisiwo ampliou para o Mainz.

O Borussia reagiu na etapa final, perdeu chances claras de gol e ficou no empate com gols de Guerreiro e Süle. O elenco do Borussia ficou desolado com o desfecho da rodada, alguns jogadores e o técnico Edin Terzic choraram no gramado do estádio Signal Iduna Park.

O domínio do Bayern nesta década começou ainda em 2012/2013, sob comando de Jupp Heynckes, encerrando um período vitorioso do Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, bicampeão seguido nas duas temporadas anteriores.

Além de Bayern e Borussia, Leipzig e Union Berlin, respectivamente, 3º e 4º colocado da Bundesliga, garantiram vaga na Champions League de 2023/2024.

Já os lanternas Stuttgart, Schalke 04 e Hertha Berlin acabaram rebaixados à segunda divisão alemã.