ARACAJU, SE (UOL-FOLHAPRESS) - Em jogo emocionante no Morumbi, o São Paulo venceu o Goiás de virada por 2 a 1 com gol aos 45 minutos do segundo tempo e entrou no G-4 do Brasileiro.

Os gols do time paulista foram marcados por Pablo Maia e David. O Esmeraldinho abriu o placar com Maguinho.

Com a vitória no fim, o São Paulo foi a 15 pontos e assumiu a terceira colocação. Já o Goiás estacionou na 16ª posição, com sete pontos, e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

No próximo domingo, o São Paulo visita o Grêmio, em confronto direto na parte de cima da tabela. No mesmo dia, o Goiás recebe o Cuiabá.

PATO MARCA PRESENÇA NO MORUMBI

Alexandre Pato marcou presença no Morumbi para acompanhar o São Paulo. Ele foi ao vestiário, cumprimentou os companheiros e acompanhou o aquecimento do time no gramado. Anunciado ontem, o atacante ainda não foi apresentado oficialmente nem tem condições de jogo. Ele se recupera de cirurgia no joelho e deve estar à disposição de Dorival Jr em cerca de duas semanas.

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves (Michel Araújo), Alisson e Marcos Paulo; Luciano (Wellington Rato) e Calleri. T.: Dorival Jr.

GOIÁS

Tadeu; Bruno Santos, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander (Hugo); William Oliveira, Diego (Felipe Bastos), Maguinho, Julián Palacios (Apodi) e Alesson; Matheus Peixoto. T.: Emerson Ávila.

Local: Morumbi, São Paulo (SP).

Data e hora: Sábado (27), às 21h (de Brasília).

Árbitro: Rafael Klein.

Assistentes: Nailton Sousa de Oliveira e Mauricio Silva Penna.

Cartões amarelos: Diego e Lucas Halter (Goiás); Welligton Rato e Alan Franco (São Paulo).

Gols: Maguinho, aos 28 minutos do primeiro tempo; Pablo Maia, aos 11 minutos, David, aos 45 minutos do segundo tempo.