SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Neymar foi assistir ao GP de Mônaco de Fórmula 1 neste domingo (28). O jogador brasileiro compareceu no Circuito de Monte Carlo para acompanhar a 6ª etapa da temporada 2023 de F1. A corrida teve início hoje às 10h (de Brasília).

O craque do PSG esteve junto da equipe da Red Bull, mas revelou sua torcida para Lewis Hamilton, da Mercedes, em entrevista à Band.

Ainda afastado dos gramados devido a uma lesão no tornozelo ocorrida em março, Neymar foi coroado com o título do Campeonato Francês ontem. Ele participou de 29 jogos na temporada, com 19 gols marcados.

Perguntado sobre seu possível clube de destino na próxima temporada, o atleta de 31 anos desconversou e disse que vai apenas para a sua casa, em Paris, após a corrida. Alguns rumores indicam uma suposta ida a Premier League, com possibilidades maiores de acerto com o Manchester United.

Muito feliz por ter ganhado o Campeonato Francês. Mais um título para a carreira. Infelizmente não foi como eu queria, pois queria estar jogando, mas muito contente e aproveitando um dia de folga hoje. Bom, vou acompanhar a equipe da Red Bull, vou estar torcendo por eles, obviamente, e pelo meu amigo Hamilton."

explicou Neymar, para a jornalista Mariana Becker, da Band