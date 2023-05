SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Vanderlei Luxemburgo explicou o motivo de não ter mais utilizado o atacante Pedro, de 17 anos, nos jogos do Corinthians. Em resposta dura a um repórter na entrevista coletiva após a vitória sobre o Fluminense, ele ainda aproveitou para criticar empresários.

Luxemburgo não gostou muito da pergunta feita por um repórter sobre Pedro. Segundo o técnico, ele insinuou haver 'algo por trás' da ausência dele nas partidas.

Luxa disse que Pedro ainda precisa amadurecer e que não tem obrigação de colocá-lo para jogar.

Sem dar muitos detalhes, ele ainda criticou os empresários por quererem 'forçar uma situação'.

Ainda na noite de domingo, Pedro se manifestou com uma mensagem nos stories do Instagram: "Sem pressa. Sem desespero. O que Deus tem pra gente, chega na hora certa".

Confira o diálogo:

Repórter: Sobre o Pedro, que não foi para o Mundial [Sub-20] e de lá para cá não foi mais utilizado. Se é apenas uma opção sua ou se tem algo por fora disso.

Luxemburgo: Algo por fora disso? Desculpa, vou te responder, mas algo por fora disso? Você insinua que tem alguma coisa, não existe algo por fora disso.

Repórter: É uma pergunta.

Luxemburgo: Pergunta não, você pergunta insinuando que tem alguma coisa, e não tem nada disso. O Pedro é um menino de 17 anos que eu coloquei para jogar um jogo importante e ele precisa amadurecer um pouco mais. Só isso. Não é porque eu pedi para ele não ir para o Mundial que tenho a obrigação de colocar [para jogar]. Ele é um jogador que vai fazer sucesso no Corinthians na carreira dele, só que, às vezes, os empresários querem forçar uma situação que o menino pode não estar preparado. Então, com calma, as coisas vão acontecer. Essas coisas são muito complicadas.

PEDRO BARRADO NO MUNDIAL

O Corinthians não liberou Pedro para disputar o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira.

Joia das categorias de base, ele não foi mais titular após prestígio inicial com Vanderlei Luxemburgo. Dos últimos seis jogos da equipe, ele não foi relacionado para um e não saiu do banco de reservas em outros cinco.

A última vez que Pedro entrou em campo foi contra o Fortaleza, dia 8 de maio, no segundo jogo de Luxa pelo Corinthians. Na ocasião, o garoto foi titular na ponta esquerda, mas foi substituído no intervalo.

Na temporada, Pedro possui seis jogos, sendo titular em dois. Ele ainda não marcou gol no time de cima.

Recentemente, o clube renovou o contrato do atleta até março de 2026, com multa rescisória para clubes do exterior de 120 milhões de euros (R$ 660 milhões na cotação atual).