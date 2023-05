SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A apresentação de Alexandre Pato no São Paulo, que estava marcada para esta segunda-feira (29), foi adiada.

Em suas redes sociais, o São Paulo comunicou o adiamento da coletiva de apresentação do atacante Alexandre Pato, anunciado pelo clube na última sexta-feira (26).

O motivo foi um furto de cabeamento na região próxima ao CT da Barra Funda. Por este motivo, as proximidades estão sem sinal de TV, internet e celular.

A apresentação do atacante estava marcada para ter início às 13h (de Brasília).

Diante da situação, o São Paulo remarcou a coletiva para esta terça (30), no mesmo horário, caso os serviços estejam reestabelecidos até lá.

O São Paulo acertou a contratação de Alexandre Pato na última sexta-feira (26), após um breve período de especulações.

O atacante já vinha fazendo parte do dia a dia do clube, já que se recupera de uma cirurgia no joelho no Reffis do Tricolor.

Esta será a terceira passagem dele pelo São Paulo. Ele já havia defendido o clube em dois períodos (2014-2015 e 2019-2020).