RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense, tem dois filhos talentosos e a Espanha largou na frente para que o mais velho deles, Enzo Alves, defenda a seleção espanhola definitivamente.

Mesmo ainda com 13 anos, ele recebeu em abril a primeira convocação para a sub-15 do país europeu, onde nasceu. Isso chamou a atenção de quem trabalha na base da CBF.

Enzo é atacante, joga no Infantil A do Real Madrid e fez parte de uma lista para um torneio amistoso. O filho de Marcelo entrou no segundo tempo de um dos três jogos da Pinatar Supercup ?contra a Inglaterra. O troféu ficou com os espanhóis.

No Brasil e na Espanha, as convocações da sub-15 atualmente se concentram em jogadores nascidos em 2008. Mas Enzo, mesmo sendo de 2009, entrou na lista espanhola. Fisicamente, ele é tratado como precoce para sua idade.

Enzo é nascido em Madri e tem dupla cidadania. O filho de Marcelo passou a vida inteira na capital espanhola, já que só no fim da temporada passada que Marcelo deixou o Real Madrid ?primeiro para jogar no Olympiacos (Grécia) e, agora, no Fluminense.

A convocação de Enzo foi muito comemorada por Marcelo e por Caio Alves, tio de Enzo e empresário dos dois via Grupo Doze.

**REFLEXO NA CBF**

Enzo não estava inicialmente no radar de observação da entidade por algumas questões que envolvem a distância entre Brasil e Espanha e a idade dele. Mas a convocação pelos espanhóis ligou um sinal de atenção direcionado ao jogador do Real Madrid.

O técnico Dudu Patetucci iniciou em abril a fase de preparação da sub-15 para o Sul-Americano da categoria, que será em novembro ? a Fifa não realiza Mundial para jogadores dessa idade.

No cronograma da CBF, 2023 é um ano mais focado na preparação para as competições da base ? vide os Mundiais Sub-20 e Sub-17, enquanto o trabalho de observação se dará mais ao longo de 2024.

Na convocação passada, a CBF informou que 102 atletas foram monitorados. A próxima lista deve ser em julho. Enzo entrou no radar.

Branco, coordenador das categorias de base da seleção, não conversou diretamente com Marcelo sobre Enzo e diz que não é a filiação que o credencia a ser chamado.

**LIÇÃO COM FILHO DE MAZINHO**

Branco trabalhava na base da CBF, ainda na gestão Ricardo Teixeira, quando Thiago Alcântara, filho de Mazinho, passou a ser convocado pela base da seleção da Espanha.

Mazinho, campeão do mundo em 1994, queria que o filho, formado na base do Barcelona, vestisse a camisa do Brasil.

Mas uma política instituída por Teixeira na época fez com que o talentoso jogador não fosse convocado e construísse sua identidade futebolística como espanhol.

"A história foi bem clara. O Dr. Ricardo tinha intenção de convocar mais jogadores do Brasil do que de fora, para valorizar os clubes brasileiros e o investimento que fazem nas categorias de base", lembra Branco, que opta por não fechar as portas para Enzo ou filhos de brasileiros que estejam se desenvolvendo como jogadores na Europa.