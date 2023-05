RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O "timing" do anúncio do afastamento e multa a Marinho, pelo Flamengo, gerou um mal-estar em parte do grupo de jogadores.

O comunicado oficial do Flamengo aconteceu exatamente uma semana após o episódio onde o jogador se recusou a viajar para o Chile, para enfrentar o Ñublense, alegando dores musculares.

O informe rubro-negro também ocorreu justamente no dia do aniversário de Marinho, na última segunda-feira (29), quando completou 33 anos.

O fato gerou até uma situação inusitada, já que pouco mais de três horas antes do comunicado, o Flamengo havia publicado uma postagem de parabéns e felicitações a Marinho pelo aniversário.

Na avaliação dos jogadores, principalmente os mais próximos do meia-atacante, tal informação poderia ter sido dada antes, já que a decisão já estava tomada e o fato aconteceu uma semana antes.

Marinho é querido pelo elenco e bem quisto em todos os subgrupos por causa de seu estilo extrovertido.

O jogador também ficou incomodado com a forma como foi conduzida a questão.

A palavra final foi do presidente do clube, Rodolfo Landim. Ele deu o aval para a nota oficial do afastamento.

Marinho foi multado e colocado para treinar em períodos alternativos por tempo indeterminado.

O jogador postou ontem uma foto em seu Instagram com a legenda: "É importante saber que em meio as tribulações que se levantam contra você, DEUS sempre será a resposta".

**INTERESSE DO SÃO PAULO MEXEU COM MARINHO**

O interesse do São Paulo por Marinho já acontecia antes mesmo do episódio de "rebeldia" do jogador. Diferentemente da proposta do Bahia em março, desta vez o atleta ficou balançado e demonstrou interesse em uma transferência.

No início do ano, o Bahia fez uma oferta oficial para contar com o meia-atacante, inclusive sinalizando com as mesmas bases financeiras do Flamengo, mas na ocasião, Marinho preferiu recusar pois entendia que ainda tinha potencial para buscar espaço no Rubro-Negro, clube em que sempre desejou atuar e que era um sonho de seu pai.

Porém, o cenário mudou de patamar, principalmente após o Rubro-Negro acertar a contratação do atacante Luiz Araújo, que atua na mesma posição de Marinho, um sinal de que ele está cada vez mais fora dos planos.

O UOL apurou que entre Flamengo e São Paulo as negociações estão avançadas, e que o jogador agora tenta chegar a um acordo financeiro com o Tricolor paulista.