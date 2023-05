SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira venceu a Tunísia por 4 a 1, nesta quarta-feira (31), no Estádio Ciudad de La Plata, na Argentina, e garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo sub-20.

Marcos Leonardo, Andrey Santos (duas vezes) e Matheus Martins fizeram os gols da seleção brasileira. Os lances aconteceram aos 11 e aos 31 minutos do primeiro tempo, aos 45 e aos 55 do segundo.

Ghorbel fez o gol tunisiano. O tento saiu aos 57 minutos da etapa final.

Robert Renan foi expulso no fim do primeiro tempo. O zagueiro impediu oportunidade clara da Tunísia e foi punido com cartão vermelho direto.

O Brasil enfrentará Israel nas quartas de final. O confronto está marcado para o próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), em San Juan. Os israelenses vêm de vitória por 1 a 0 sobre o Uzbequistão.

O JOGO

O Brasil foi forçado a trocar de goleiro, mas o substituto foi pouco testado. Titular durante a fase de grupos, Mycael sentiu dores na coxa esquerda em treino na véspera do jogo. Kaique entrou em seu lugar, e só foi vazado no último lance da partida.

O primeiro tempo foi um ataque contra defesa. A seleção brasileira dominou a posse de bola e as ações ofensivas. O Brasil abriu o placar com Marcos Leonardo, a partir de um vacilo da Tunísia. Em vantagem, a equipe de Ramon Menezes manteve o controle e logo ampliou com Andrey Santos.

A seleção se complicou a partir dos próprios erros. No final do primeiro tempo, Robert Renan foi expulso na tentativa de consertar vacilo de Arthur. A Tunísia deu seus primeiros avanços quando esteve em vantagem numérica, mas teve suas finalizações bloqueadas.

Os papéis se inverteram na segunda etapa. O controle da bola e o ímpeto ofensivo passaram para o lado tunisiano. Contudo, os africanos sofreram para acertar o alvo. O Brasil se defendeu como pôde e contou com um gol anulado após checagem do VAR. No início dos acréscimos, Matheus Martins aproveitou contra-ataque fatal e garantiu a classificação. Andrey ainda fez mais um, e Ghorbel descontou.

LANCES IMPORTANTES

1x0, Marcos Leonardo aos 11min do 1ºT: Saoudi vacilou na saída de bola. O zagueiro deu toque curto e Marcos Leonardo interceptou o passe. O goleiro Arfaoui deu carrinho e acertou o centroavante: pênalti. O jogador do Santos cobrou no meio do gol e abriu o placar. Quarto gol na competição, empatando com o italiano Cesare Casadei na artilharia.

Quase Marcos Leonardo faz mais um: Chegada perigosa da seleção aos 15 minutos. Sávio fez jogada individual pela ponta direita e cruzou na área. A bola sobrou para o centroavante. Marcos Leonardo matou no peito e finalizou. A bola passou pelo goleiro, mas o zagueiro Ghorbel cortou em cima da linha.

2x0, Andrey Santos aos 31min do 1ºT: Jean Pedroso quebrou o sistema defensivo da Tunísia. O passe longo e rasteiro do zagueiro deixou Marcos Leonardo em boa posição. O centroavante encontrou Andrey chegando na área, e o volante não desperdiçou.

Arfaoui evita o terceiro: Marcos Leonardo encontrou Sávio na ponta direita aos 36, com espaço para driblar. O atacante cortou para o centro e deu chute rasteiro com a perna esquerda. O goleiro tunisiano espalmou.

Robert Renan expulso: Aos 44 minutos, Arthur errou inversão de jogo. Dhaoui interceptou, limpou a marcação e estava saindo cara a cara com Kaique. O zagueiro Robert Renan puxou o tunisiano por trás e levou cartão vermelho direto.

Chegada da Tunísia: Kaique trabalhou pela primeira vez no jogo aos 3 minutos da etapa final. El Djebali jogou na área após escanteio curto, e o goleiro brasileiro deu tapa providencial para afastar qualquer perigo.

Mais um avanço perigoso: Aos 23, a Tunísia chegou de novo num escanteio curto. El Djebali recebeu novamente e dessa vez decidiu finalizar. Kaique espalmou para a linha de fundo.

Gol da Tunísia anulado: Os africanos diminuíram aos 32 minutos, após belo lançamento de Dhaoui e finalização forte de Aouani. Após quase 3 minutos de indefinição, o árbitro foi chamado ao monitor pelo VAR. Hamil Umut Meler viu toque no braço do tunisiano e anulou o lance.

Passou raspando: Aos 42, nova chegada da Tunísia em escanteio. Dessa vez, Dhaoui cruzou na área. Saoudi raspou, e Othman ficou a centímetros de tocar para o gol.

3x0, Matheus Martins aos 46min do 2ºT: O gol do alívio. Marlon Gomes desarmou, tocou para Giovane e arrancou ao ataque para receber de volta. O volante teve paciência e esperou a chegada de Matheus Martins. O camisa 10 tocou na saída de Arfaoui e confirmou a classificação.

4x0, Andrey Santos aos 55min do 2ºT: Contra-ataque para transformar a vitória em goleada. Giovane deu belo passe e encontrou Andrey Santos livre para avançar. O volante carregou e chutou forte de fora da área, no ângulo direito de Arfaoui.

4x1, Ghorbel aos 57min do 2ºT: A Tunísia fez o gol de honra. Os africanos finalizaram três vezes de dentro da área, as três bloqueadas pela zaga brasileira. Na quarta, Ghorbel não desperdiçou.

Ficha técnica

BRASIL 4x1 TUNÍSIA

BRASIL

Kaique; Arthur, Jean Pedroso, Robert Renan e Kaiki Bruno (Douglas Mendes); Marlon Gomes, Andrey Santos, e Marquinhos (Giovane); Sávio (André Dhominique), Marcos Leonardo (Matheus Martins) e Guilherme Biro (Ronald Falkoski). Técnico: Ramon Menezes

TUNÍSIA

Arfaoui; Ghorbel, Bouchniba e Saoudi; Dridi (Othman), Wael Derbali, Chouchane (Snana) e Elabed; Dhaoui, El Djebali e Yacoub (Aouani). Técnico: Montasser Louhichi

Estádio: Ciudad de La Plata, em La Plata, Argentina

Juiz: Hamil Umut Meler

Cartões amarelos: Marcos Leonardo, Arthur e Marlon Gomes (Brasil); Ghorbel, Wael Derbali. Dhaoui e El Djebali (Tunísia)

Cartão vermelho: Robert Renan (Brasil)

Gols: Marcos Leonardo aos 11min do 1ºT, Andrey Santos aos 31min do 1ºT e 55min do 2ºT, Matheus Martins aos 46min do 2ºT (Brasil); Ghorbel aos 57min do 2ºT (Tunísia)