SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Christophe Galtier confirmou que Lionel Messi deixará o Paris Saint-German no final desta temporada.

Galtier relevou que a última partida de Messi com a camisa do PSG será no próximo sábado (3). A informação foi divulgada durante a entrevista coletiva do clube.

"Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Será a última partida de Leo no Parque dos Príncipes contra o Clermont", disse Galtier.

Foram 74 jogos, com 32 gols marcados e 34 assistências com a camisa do Paris Saint-Germain. O argentino chegou ao time em agosto de 2021.

Ele conquistou duas vezes o Campeonato Francês e uma Supercopa da França. No entanto, não conseguiu o principal objetivo do clube, que é a Liga dos Campeões.