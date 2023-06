SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras confirmou a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil em noite de fim de sequência positiva e de nova expulsão de Abel Ferreira.

O time não se complicou com a derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no Castelão, na volta das oitavas. O clube paulista avançou de fase com 3 a 1 no agregado, após ter encaminhado a classificação no jogo de ida, no Allianz.

O Palmeiras ainda viu seu treinador ser expulso pela oitava vez desde que assumiu o cargo, em novembro de 2020. O comandante palestrino recebeu um vermelho em seu primeiro ano, dois em 2021, outros dois em 2022 e mais três na atual temporada.

O árbitro Savio Pereira Sampaio relatou na súmula que foi xingado pelo técnico português. Segundo ele, a expulsão se deu "por protestar contra decisão da arbitragem de forma grosseira e ofensiva, com gestos, ao arremessar um copo de água no chão e socar o ar e proferir as seguintes palavras: 'foi falta, filho da p***'".

Abel ainda ironizou a nova expulsão e sugeriu na coletiva que vai comandar o time "sentado no sofá", aproveitando o descanso diante da maratona de jogos. Foi o seu primeiro vermelho em uma derrota do clube no ano -são apenas três reveses em 33 jogos em 2023.

SEM SINAL DE ALERTA EM CAMPO

O Palmeiras está embalado nas três competições restantes da temporada. O clube já soma dois títulos no ano: o da Supercopa do Brasil e o bicampeonato do Paulista.

O time é o vice-líder do Brasileiro e tem a classificação encaminhada na Libertadores, além do passaporte às quartas da Copa do Brasil.

Porém, Abel se envolveu em nova polêmica fora das quatro linhas. Há quatro dias, ele tomou o celular de um produtor da Globo após o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG e foi alvo de críticas.

O técnico tem o apoio da diretoria, mas sabe que precisa melhorar o comportamento. Internamente, o clube valoriza que ele tenha reconhecido o erro e pedido desculpas.

O Palmeiras foca as atenções agora no jogo contra o Coritiba, no domingo (4), no Allianz, pela nona rodada do Brasileirão.