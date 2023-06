SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil venceu a Holanda por 3 sets a 0 na segunda rodada da Liga das Nações de Vôlei Feminino. As parciais foram de (25x23, 25x23 e 25x21), na manhã desta quinta-feira (1º), em Nagoya, no Japão.

Essa é a primeira vitória da seleção brasileira na competição. Na estreia, as brasileiras perderam por 3 a 2 para a China.

O grande destaque do Brasil na partida foi Ana Cristina, com 22 pontos marcados. Foram 20 de ataques, um com bloqueio e um de saque.

O confronto durou pouco mais de uma hora, mas todos os sets foram equilibrados. As brasileiras conseguiram abrir vantagem no início, mas os pontos finais foram recheados de emoção.

A seleção brasileira volta à quadra no próximo sábado (03), às 00h40 (de Brasília), para enfrentar a República Dominicana.