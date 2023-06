SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos deve comprar o meia-atacante Yeferson Soteldo após tentativa frustrada de novo empréstimo junto ao Tigres (MEX). O Peixe enviou uma oferta para adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador venezuelano.

O Santos tentou prorrogar o empréstimo válido até o dia 3 de julho, mas o Tigres recusou.

O Peixe agora negocia o parcelamento de R$ 20 milhões com condições ainda melhores que as previstas no contrato. O valor da compra continua o mesmo.

O acordo já prevê a prioridade de compra por R$ 20 milhões em parcelas por 50% dos direitos econômicos, porém, o Santos enviou oferta com mudanças nas condições de pagamento e aguarda resposta.

O Santos deve comprar Soteldo independentemente da resposta sobre o novo parcelamento. O presidente Andres Rueda já decidiu que o camisa 10 tem que permanecer e exerceria a prioridade prevista no contrato.