SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Associação de Pequenos Acionistas de Valencia entrou com uma queixa contra Carlo Ancelotti depois de o técnico do Real Madrid defender Vini Jr. em episódio de racismo no estádio Mestalla.

Carlo Ancelotti disse inicialmente em coletiva pós-jogo que todo o estádio chamou Vinicius Júnior de 'macaco'. Depois, ele se retratou e afirmou que foi um grupo de torcedores do Valencia.

O grupo de acionistas do Valencia denunciou Ancelotti ao Ministério Público da Espanha por injúria e calúnia por 'tratar como racista um estádio inteiro de 46.002 espectadores'.

A queixa contra o treinador diz ainda que Ancelotti 'transmitiu falsa acusação, possivelmente intencionalmente' (veja a denúncia mais abaixo).

ATOS RACISTAS CONTRA VINI JR.

O brasileiro foi alvo de insultos racistas (como gritos de macaco) durante o jogo entre Real Madrid e Valencia, dia 21 de maio, pelo Espanhol.

Vini Jr. chegou a identificar um dos torcedores que o ofendiam e a partida ficou paralisada por quase dez minutos.

No fim do jogo, o brasileiro acabou expulso pelo árbitro depois de acertar a mão no rosto de um adversário. Antes, ele havia levado um 'mata-leão'.

VEJA A DENÚNCIA

"Informamos que em defesa dos acionistas, sócios e torcedores do Valencia, e face aos tristes acontecimentos ocorridos nos dias anteriores, apresentamos uma queixa contra o treinador do Real Madrid, Sr. Ancelotti, pelas declarações feitas no final do jogo.

1. Tratou como racista um estádio inteiro de 46.002 espectadores, depois do ocorrido com o jogador Vinícius, perante a imprensa presente na Sala de Imprensa do Mestalla

2. Ele transmitiu falsa acusação, possivelmente intencionalmente, e como consequência, o Valencia viu sua imagem, bem como a de seus torcedores e acionistas, prejudicada. O poder de difusão que estas palavras do treinador do Real Madrid têm prejudicam a imagem da Comunidade Valenciana ao associá-la ao racismo generalizado.

Da APAVCF, não descartamos no futuro e vendo o desenrolar desta ação dar um passo além e entrar com uma ação por difamação contra o Sr. Ancelotti"