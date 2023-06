SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após ter o melhor tempo no TL1, Max Verstappen repetiu a dose no TL2 e foi o mais rápido do primeiro dia de treinos livres do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 nesta sexta-feira (2).

Na segunda sessão, o piloto da Red Bull anotou 1min13s907 e garantiu a primeira colocação. Fernando Alonso (Aston Martin) ficou em segundo registrando 1min14s077. Nico Hulkenberg (Haas) foi o terceiro, com 1min14s177. Perez (RBR) e Ocon (Alphine) fecharam o top 5.

Nos 15 minutos iniciais, Verstappen assumiu a ponta ao conseguir fazer o tempo de 1min14s968. Na sequência, estava uma dobradinha da Ferrari, com Carlos Sainz (+0s031) e Charles Leclerc (+0s254).

Após a primeira meia hora de treino, Max seguiu na liderança, mas consegui abaixar seu tempo para 1min13s907. Já os outros pilotos do top 3 foram alterados, com Alonso em segundo e Hulkenberg em terceiro.

Nos instantes finais, todos os pilotos estavam com pneus macios visando o melhor desempenho. Apesar disso, não houve mudanças nas primeiras colocações. Hamilton encerrou o dia na 11ª posição, com 0s642 a mais que Max.

PRIMEIRO TREINO

Max Verstappen, Red Bull Racing, foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP da Espanha. O holandês anotou 1min14s606 em sua melhor volta no Circuito da Catalunha, em Barcelona.

Sergio Perez, também da RBR, foi o segundo com 1min15s374, e Esteban Ocon, da Alpine, completou o top 3 com 1min15s418.

Faltando pouco menos de dez minutos para o término desta sessão, Hamilton (Mercedes) era o último colocado, com 3s586 a mais que Max. O piloto britânico usou pneus de teste durante praticamente todo tempo. Quando o britânico colocou pneus macios, nos instantes finais, ele conseguiu subir para a 12ª colocação.

Durante todo o primeiro treino livre, Verstappen e Perez ficaram se revezando na primeira colocação.

Neste sábado (3), o terceiro treino começa às 7h20 (de Brasília) e o de classificação será às 11h.

O GP da Espanha, 7ª etapa da temporada 2023, acontece neste domingo (4) e terá início às 10h (de Brasília).