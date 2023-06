PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A eliminação do Inter na Copa do Brasil não foi ruim apenas para o time de Mano Menezes ou a torcida. Nos gabinetes, a saída antes do esperado da competição gera alerta no orçamento.

O orçamento do Inter divulgado no início do ano contava com premiação até ao menos as quartas de final da Copa do Brasil.

Fora desta fase, o Internacional deixou de receber R$ 4,3 milhões.

Com as participações na terceira fase e nas oitavas, o Colorado levou R$ 5,5 milhões.

É o segundo campeonato que o Inter não atinge o objetivo mínimo planejado. No Estadual, o clube esperava conquistar o título, mas sequer chegou à final.

No entanto, o Gauchão não significou problema orçamentário direto pois não havia premiação por posicionamento.

Na Libertadores, o Colorado pretende atingir ao menos as quartas de final e no Brasileirão tem meta mínima de terminar entre os quatro primeiros.

O problema se torna ainda maior pois a direção do Inter não conseguiu aprovar no Conselho Deliberativo o aumento nas mensalidades de sócios que esperava.

Desta forma, o clube precisa buscar fontes alternativas de renda para fechar 2023 com superávit, como planejado.

Além disso, ainda carrega a incerteza de 'produzir' R$ 135 milhões com vendas de jogadores.