SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da torcida organizada Galoucura, Josimar Júnior, conversou com o técnico Eduardo Coudet na entrada da Cidade do Galo e criticou o trabalho do argentino e alguns jogadores do Atlético Mineiro.

Membros da torcida organizada marcaram encontro em frente à Cidade do Galo, centro de treinamento do Atlético. Em uma primeira publicação no stories do Instagram, é possível ouvir Josimar dizendo: "encostamos, vamos que vamos". Em seguida, a fachada da entrada do CT é filmada.

Em seguida, o presidente da entidade aparece em vídeo em conversa com Coudet. Apesar de cercado por outros torcedores e seguranças do Galo, o argentino conversa com Josimar.

"Qual que é o seu pensamento? Por que do jeito que tá indo, está ficando insustentável. A gente quer ver o time bem, e o que você está fazendo é uma irresponsabilidade. E você não me leva a mal falar, mas isso é burrice. Não manter uma sequência", disse Josimar Júnior, presidente da Galoucura.