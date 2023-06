SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após quatro partidas fora de casa, o Palmeiras volta a ter um confronto no Allianz Parque, neste domingo (4), diante o Coritiba, às 18h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O Více-líder da campeonato nacional, com 16 pontos, cinco a menos que Botafogo, vai enfrentar o time que está na ponta de baixo da tabela, com apenas três pontos em oito rodadas do campeonato. Os paulistas somam, atualmente, 66% de aproveitamento no Brasileiro, contra 12% do Coritiba.

O Palmeiras entra em campo com vários desfalques. Marco Rocha (edema na coxa direita), Atuesta (lesão no joelho direito) e Murilo (luxação no ombro direito).

Suspenso, Raphael Veiga e Giovani, na seleção Brasileira Sub-20, completam a lista dos jogadores fora do confronto contra o Coritiba.

O rival, por sua vez, deve entrar com o que tem de melhor em sua equipe para buscar a vitória para sair da posição incomoda da tabela do Campeonato Brasileiro. E para a missão, o Coritiba pode contar com o meia Marcelino Moreno e o atacante Alef Manga como reforço. Zé Roberto também retorna no ataque.

Estádio: Allianz Parque (SP)

Horário: Às 18h30 deste domingo (4)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Transmissão: Premiere, streaming e internet

PALMEIRAS

Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

CORITIBA

Gabriel; Kuscevic, Bruno Viana e Henrique; Natanael, Bruno Gomes, Liziero, Boschilia e Jamerson; Kaio César e Robson. Técnico: Antônio Carlos Zago.