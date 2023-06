SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terminou na tarde de sábado (3) a caminhada do Brasil no Mundial sub-20, disputado na Argentina. Desgastada e com desfalques, a seleção verde-amarela foi surpreendida e eliminada por Israel, que venceu por 3 a 2 no estádio de San Juan.

O placar foi definido na prorrogação, após empate por 1 a 1 nos 90 minutos iniciais. Os comandados de Ramon Menezes chegaram a passar à frente, no início do primeiro tempo extra, mas levaram a virada.

Os israelenses, que só haviam batido Japão e Uzbequistão em sua campanha, estão nas semifinais. Jogarão por uma vaga na decisão contra o vencedor do duelo entre Estados Unidos e Uruguai, que entrarão em campo no domingo (4).

Em San Juan, o placar permaneceu zerado até os 11 minutos da etapa final, quando Marcos Leonardo acertou um bonito chute no ângulo. Pouco depois, aos 15, Khalaili subiu com liberdade para empatar de cabeça.

No primeiro minuto da prorrogação, Matheus Nascimento concluiu boa jogada coletiva e deixou o Brasil em vantagem. Mas Shibli, dois minutos depois, aproveitou falha da defesa rival para empatar. E Turgeman, nos acréscimos do primeiro tempo extra, virou.

Sem grande organização, a formação verde-amarela buscou o ataque no período que restava. Israel ainda perdeu duas cobranças de pênalti e deixou a porta aberta, algo que não foi aproveitado pelos brasileiros, muito irritados com a arbitragem.