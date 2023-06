RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Três dias após o duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Athletico-PR e Botafogo voltaram a se enfrentar, e novamente o clube paranaense levou a melhor. Desta vez pelo Campeonato Brasileiro, o Furacão venceu por 1 a 0, neste sábado (3), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), e se aproximou do bloco de cima da tabela.

O gol teve direito a "lei do ex", já que foi feito pelo ex-alvinegro Alex Santana, com um chute da intermediária, sem chances para o goleiro Lucas Perri.

No duelo pela Copa do Brasil na última quarta-feira (31), o Athletico perdeu por 1 a 0, mas levou a melhor na decisão por pênaltis.

Mesmo sendo derrotado, o Botafogo segue como líder isolado do Campeonato Brasileiro com 21 pontos. O Athletico foi a 15 pontos e termina o dia no G-4.

O Athletico, agora. vira a chave para enfrentar o Libertadores, na próxima terça-feira (6), pela Libertadores, na Arena da Baixada (PR). Já o Botafogo visita a LDU, no Equador, no mesmo dia, pela Copa Sul-Americana.

O JOGO

A partida teve oportunidades dos dois lados, mas o Athletico acabou sendo mais letal com o chutaço de Alex Santana que garantiu a vitória.

O Botafogo não conseguiu ter o mesmo volume de jogo que em outras partidas, e pareceu sentir bastante após sofrer o tento no final do primeiro tempo. Já o Athletico teve boas chances de ampliar com Canobbio, mas o atacante uruguaio não soube finalizar bem.

GOLS E DESTAQUES

Canobbio assusta no início - Logo com três minutos do primeiro tempo, Cabobbio recebeu no meio, driblou Hugo e chutou rasteiro para boa defesa de Lucas Perri.

Botafogo responde - Quatro minutos depois, Tiquinho Soares fez excelente pivô e rolou para Lucas Fernandes, que chegou batendo de primeira para grande defesa de Bento.

Lei do ex - Com uma sapatada da intermediária aos 41 minutos do primeiro tempo, Alex Santana abriu o placar para o Athletico-PR em um chute indefensável para Lucas Perri.

Canobbio perde grande chance - No início do segundo tempo, Vitor Roque deu um belo passe para Canobbio, que de frente para o gol, chutou mal, em cima de Lucas Perri.

De novo, Canobbio? - Aos 30 do segundo tempo, Canobbio teve nova oportunidade, bem parecida com a anterior, e novamente chutou fraco e em cima de Perri.

ATHLETICO 1 X 0 BOTAFOGO

ATHLETICO

Bento, Khellven, Zé Ivaldo, Pedro Henrique e Fernando; Alex Santana (Erick), Hugo Moura e Terans (Christian); Canobbio (Rômulo), Vitor Roque (Thiago Andrade) e Cuello. T.: Paulo Turra.

BOTAFOGO

Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Kayque) e Lucas Fernandes (Janderson); Júnior Santos (Lucas Piazon), Luis Henrique (Victor Sá) e Tiquinho Soares. T.: Luís Castro.

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Juiz: Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Alex Santana, Terans (ATH)

Gols: Alex Santana, aos 41 minutos do primeiro tempo (Athletico)