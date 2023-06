SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid confirmou que o atacante Eden Hazard não vai continuar na equipe na próxima temporada. O clube espanhol anunciou, oficialmente, que o jogador belga teve seu contrato rescindido.

Hazard ainda tinha um ano de contrato com os merengues, mas as partes concordaram em encerrar o vínculo antes do prazo.

O belga possuía o maior salário do elenco do Real Madrid, cerca de 15 milhões de euros, aproximadamente R$ 79,8 milhões.

Além disso, o jogador não passou por seus melhores dias no Santiago Bernabéu desde que saiu do Chelsea 2019.

Leia a nota oficial do Real Madrid na íntegra:

"O Real Madrid CF e Eden Hazard chegaram a um acordo pelo qual o jogador será dispensado do clube a partir de 30 de junho de 2023.

Eden Hazard faz parte do nosso clube há quatro temporadas, nas quais conquistou 8 títulos: 1 Taça dos Campeões Europeus, 1 Mundial de Clubes, 1 Supertaça Europeia, 2 Ligas, 1 Taça do Rei e 2 Supertaças de Espanha.

O Real Madrid quer expressar o seu carinho por Eden Hazard e deseja a ele e a toda a sua família as maiores felicidades nesta nova etapa".