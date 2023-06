SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A tenista japonesa Miyu Kato se desculpou por fazer gandula chorar com bolada durante jogo em Roland Garros.

O QUE ACONTECEU

"Por causa do infeliz acidente de hoje durante minha partida de duplas, gostaria de me desculpar sinceramente com a boleira, minha parceira Aldila e equipe e todos que nos apoiam", escreveu Kato em seu Instagram.

"Foi completamente involuntário e sinto muito. Amanhã tenho minha partida de duplas mistas, então gostaria de seguir em frente e tentar jogar o meu melhor. Eu agradeço todo o apoio de vocês", finalizou.

Kato deu uma bolada acidental em uma boleira durante a partida das oitavas de final de duplas. Como consequência, ela e Aldila Sutjiadi foram eliminadas de Roland Garros.

"Foi um dia muito difícil e ainda estou sem palavras sobre o que aconteceu hoje. Era para ser apenas uma partida de tênis e se transformou em uma história dramática. Lamento pelos nossos torcedores que a partida tenha terminado assim. Lutaremos pelo que é certo!", publicou Sutjiadi.