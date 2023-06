TERESÓPOLIS, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina já estreou o novo uniforme, mas a partir desta segunda-feira (5) os torcedores podem entrar no clima da Copa do Mundo e garantir a nova camisa. E a reportagem detalha a coleção preparada pela Nike visando ao Mundial da Austrália e da Nova Zelândia.

O QUE ACONTECEU

A Nike apresentou a coleção completa da seleção feminina, neste domingo (4), em um dos vestiários da Granja Comary (RJ). As camisas já estão à venda, enquanto as demais peças serão disponibilizadas posteriormente.

É inspirada na "Mãe Natureza". As camisas 1 e 2 têm folhagens estampadas e o termo "Mãe Natureza" na nuca.

Uniformes pensados para o corpo feminino. As camisas apresentam caimento diferente, foram testadas em mulheres e tem maior ventilação e leveza.

Shorts pensados para o período menstrual. As jogadoras terão à disposição uma peça para evitar possíveis vazamentos, além de trazer maior conforto durante os jogos. Os calções são avulsos e podem ser vestidos por baixo do uniforme.

SUSTENTABILIDADE E MÃE NATUREZA

As folhagens de buriti, jaci e jarina foram as escolhidas para estampar as camisas de jogo e aquecimento.

A camisa 1 manteve o tradicional "amarelinho", com folhagens na mesma cor e gola e mangas verdes. Shorts azuis e meiões brancos completam o uniforme.

Já a camisa 2 é azul, com estampas de folhas ?em tons de verde? em ambas as mangas. Neste conjunto, a bermuda é branca e os meiões, azuis.

Muitas folhas verdes no uniforme de aquecimento. Além disso, a Nike escolheu tons de roxo para alguns casacos e calças.

TECNOLOGIA E RESPEITO

A pedido das jogadoras, o escudo da seleção brasileira teve as estrelas ?atribuídas às conquistas mundiais masculinas? retiradas.

Para permitir maior ventilação e deixar a camisa mais leve, pequenos furos foram dispostos nos pontos de maior suor.

Além disso, os uniformes foram pensados de forma contribuir para o rendimento das jogadoras. O modelo, além de respeitar o corpo feminino, deve dificultar, por exemplo, os "puxões" durante as partidas.

*

A repórter viajou à Teresópolis, no Rio de Janeiro, a convite da Nike.