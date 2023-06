SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O volante Paulinho, do Corinthians, lesionou novamente o joelho esquerdo e realizará mais uma cirurgia.

O Corinthians informou que o jogador de 34 anos teve diagnosticada uma nova lesão no ligamento cruzado anterior. O meio-campista machucou o joelho no jogo contra o Argentinos Juniors, no final de maio, e passou por mais exames e avaliações médicas que constataram a gravidade.

Ele será submetido a um novo procedimento cirúrgico nos próximos dias com o consultor médico do clube, Dr. Joaquim Grava. O camisa 15 seguirá cronograma especial no Departamento de Saúde e Performance até a data da operação, que ainda não foi anunciada.

O clube não divulgou estimativa de tempo de recuperação. O prazo médio para essa lesão é de seis a oito meses, o que deve fazer com que ele perca o restante da temporada.

Trata-se da mesma lesão no joelho que Paulinho teve em maio do ano passado. Na época, ele rompeu o ligamento cruzado anterior durante a partida contra o Fortaleza e só voltou a atuar em 2023.