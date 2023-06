O Esporte Clube Villa Real apresentou na manhã desta terça (06) em, coletiva de imprensa na sede administrativa do clube, a comissão técnica que irá disputar a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. Veja abaixo.

Técnico: Paulo Neves

Auxiliar Técnico: Wesley Tanque

Preparador Físico: Guilherme Stroppa

Preparador de Goleiros: Marquinhos Brinquinho

Fisioterapeuta: Walber Júnior e Daniel Mozer

Roupeiro: Robson Carbonaro

Coordenador Técnico: Walker Campos

Gerente de Futebol: Alisson Soares

FORMAS DE DISPUTA E NOVIDADE PARA OS JOGOS EM CASA

Em conselho técnico realizado no mês de maio, o Villa Real confirmou a presença no campeonato. As dezessete equipes inscritas foram divididas em quatro grupos, três grupos de quatro equipes e um grupo com cinco equipes, que se enfrentam em turno e returno. Os dois melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final. Nas fases finais as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta, com esquema de mata a mata. A previsão para o início da competição é no dia 26 de agosto.

Diferente dos anos anteriores, a segunda divisão da competição será restrita para atletas sub-23, não podendo nenhuma inscrição de atletas com idade superior dessa categoria.

O grupo do Villa Real é composto por Poços de Caldas, Atlético Três Corações e Guarani de Divinópolis.

Os jogos do Time do Povo em casa serão nas segundas-feiras, às 19h30, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio.

SELETIVAS



O clube anunciou em suas redes sociais que as seletivas para a competição acontecerão nesta quarta (07) e quinta (08) no campo do Esporte Clube Benfica. A peneira é destinada para atletas que se inscreveram no site oficial do clube e são nascidos entre os anos de 2000 a 2005.

