SÃO PAUILO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bia Haddad emplacou uma sequência notável e vitoriosa nos últimos dois anos. Um dos fatores responsáveis por essa ascensão é a evolução da forma física da atleta, que a ajuda tanto no desempenho quanto na prevenção de lesões graves. A tenista está cada vez mais forte e resistente.

Antes de iniciar sua caminhada em Roland Garros, Bia conversou com a reportagem do UOL e exaltou o empenho de sua equipe multidisciplinar para que sua forma física seja a mais ideal possível para as competições de tênis, seja no saibro, grama ou piso duro.

"O mérito disso é do meu profissionalismo junto com toda a minha equipe que faz um trabalho integrado em toda essa área, principalmente meu preparador físico Rodrigo Urso e meu fisioterapeuta Paulo Cerutti. Há uma ótima comunicação entre eles e com o Rafael Paciaroni, meu treinador. Tudo isso faz muita diferença no processo", disse Bia.

A cada início de ano, essa equipe citada por Bia se reúne para definir a rotina diária da atleta, com muito cuidado no pré e pós-treino. Isso vale para exercícios físicos, alimentação e vida fora das quadras. Junto com a tenista, os profissionais conseguem ajustar qualidade de sono, desconfortos musculares e até nível de ansiedade e humor.

Nesta segunda-feira (5), quando venceu a espanhola Sara Sorribes e passou às quartas, Bia Haddad protagonizou a partida mais longa na categoria feminina deste ano em Roland Garros: foram 3h51min. No último sábado, a atleta paulista jogou a terceira rodada em simples e horas depois foi para a segunda rodada nas duplas, mas foi eliminada com Victoria Azarenka.

"O primeiro passo de destacar em relação a tudo é estar saudável nas últimas três temporadas e isso me permite trabalhar duro diariamente e conseguir, consequentemente, evoluir", analisou a atleta.

A força de Bia é notada em boas atuações e resistência nos jogos difíceis, mas também visualmente. Quando se faz um comparativo do corpo da tenista de 2015 até hoje é possível ver uma grande transformação e as principais mudanças ocorrem a partir de junho de 2021, quando ela passou a treinar e viajar em competições com o técnico Paciaroni e sua equipe multidisciplinar.

Bia volta ao saibro nesta quarta-feira (7) às 7h para tentar uma vaga inédita na semifinal de Roland Garros. A tenista enfrenta a tunisiana Ons Jabeur.