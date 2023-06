RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do Vasco associativo emitiu uma nota oficial repudiando os ataques com bombas a São Januário na noite desta segunda-feira (5), após a goleada por 4 a 1 sofrida para o rival Flamengo. Tais dirigentes também informaram que realizaram cobranças à SAF que administra o futebol.

A associação destaca ainda que realizou uma reunião de emergência com o Conselho de Administração da SAF na manhã desta segunda, onde foi feita a garantia de que reforços serão contratados para a equipe de futebol na próxima janela de transferências, em julho.

A nota ainda informa que o presidente da associação, Jorge Salgado, sofreu ameaças na madrugada de domingo (4) e registrou ocorrência na delegacia.

O Vasco associativo possui 30% da SAF. Os outros 70% pertencem a empresa norte-americana 777 Partners.

A PM informou que prendeu dois indivíduos que participaram do ataque a São Januário. Além disso, mais de 30 artefatos explosivos foram apreendidos.

*

NOTA DO VASCO ASSOCIATIVO NA ÍNTEGRA

"É absolutamente inaceitável que o patrimônio do Vasco da Gama, construído ao longo de décadas pelos vascaínos, seja depredado por vandalos que não representam a nossa torcida.

O CRVG informa que realizará uma inspeção para levantamento dos danos ao seu patrimônio e demandará da Vasco da Gama SAF esclarecimentos sobre as circunstâncias do ocorrido e sobre o dispositivo de segurança alocado no estádio na noite de ontem.

O CRVG também solicitará que sejam tomadas providências para identificar os responsáveis e evitar que esses incidentes voltem a ocorrer.

O CRVG informa também que o presidente Jorge Salgado recebeu ameaças na noite de domingo e registrou queixa ontem na 15a Delegacia Policial. O Clube informa ainda que seu departamento jurídico está tomando as providências cabíveis junto às autoridades policiais para que os criminosos sejam devidamente identificados e punidos na forma da Lei.

Por fim, o CRVG informa que foi realizada na manhã de ontem, segunda-feira 5/6, reunião de emergência do Conselho de Administração da SAF que havia sido convocada a pedido do CRVG. Na reunião foi discutida a situação do futebol e confirmada a atuação da Vasco da Gama SAF na próxima janela de transferências com vistas à contratação de atletas para preencher as lacunas identificadas no elenco".