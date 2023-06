SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos foi derrotado para o Newell's Old Boys por 2 a 1, perdeu a invencibilidade atuando na Vila Belmiro em 2023 e está praticamente fora da Sul-Americana.

O resultado deixou a equipe de Odair Hellmann, que pode cair nesta quarta-feira (6), com apenas quatro pontos. Se o Audax Italiano pontuar contra o Blooming ? que perdeu todos os seus compromissos no torneio ?, os brasileiros terão a eliminação decretada antes mesmo da rodada final da fase de grupos.

Santos e Newell's voltam a jogar pela Sul-Americana no dia 29. Na rodada final, os brasileiros recebem o Blooming, enquanto os argentinos, também em casa, encaram o Audax Italiano.

SANTOS

João Paulo; Nathan (Ângelo), Messias, Luiz Felipe (Maicon) e Lucas Pires (Lucas Barbosa); Alison (Ivonei), Dodi e Lucas Lima; Mendoza (Wesley Patati), Marcos Leonardo e Soteldo. T.: Odair Hellmann

NEWELL'S OLD BOYS

Hoyos; Mosquera, Ortiz, Ditta e Bruno Pittón (Martino); Gómez, Sforza e Ferreira (Portillo); Aguirre (Velázquez), Recalde (Reasco) e Sordo (Pérez Tica). T.: Gabriel Heinze

Local: Vila Belmiro, em Santos

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Julio Moreno (VEN)

VAR: Antonio García (URU)

Cartões amarelos: Dodi (SAN); Sforza, Mosquera, Ferreira (NOB)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Sforza (NOB), aos 47 min do 1° tempo; Marcos Leonardo (SAN), aos 34 min do 2° tempo; Portillo (NOB), aos 53 min do 2° tempo