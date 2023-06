SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O xeique Jassim, do Qatar, fez a quinta e última proposta para a compra de 100% do Manchester United. O valor é de cerca de R$36 bilhões (£ 6 bilhões)

O banqueiro e seus conselheiros estão irritados com a demora dos Glazers -atuais proprietários do clube- em dar uma resposta. O United foi colocado a venda em novembro de 2022.

O xeique aguarda até sexta-feira (9) o retorno deles e informou que após a data, irá embora.

Mas existem dúvidas se Jassim encerraria seu interesse, caso o prazo que ele impôs, não seja cumprido.

Ele não quer perder para o United para Sir Jim Ratcliffe, outro interessado em comprar o clube. O inglês é CEO da multinacional Ineos e é considerado uma das personalidades mais ricas do Reino Unido.

Ratcliffe deseja adquirir cerca de 51% da United e deixar os Glazers com uma participação menor.

Com a oferta do xeique, acredita-se que a dívida de cerca de R$ 6 bilhões (£ 1 bilhão) do United poderia ser eliminada. Há o entendimento, também, de que caso ele se torne proprietário do clube, precisará agir rápido para reforçar o time de Erik ten Hag.