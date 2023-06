SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O meia Cristiano Biraghi, capitão da Fiorentina, sofreu um corte na cabeça durante a partida contra o West Ham.

O jogador foi atingido em campo por um objeto arremessado pela torcida do clube inglês durante a final da Liga Conferência.

A torcida do West Ham, posicionada atrás do gol, já estava arremessando copos plásticos no gramado desde o início do jogo.

Um deles, que provavelmente continha algo mais duro dentro, atingiu a cabeça de Biraghi.

O jogador da Fiorentina percebeu que o local estava sangrando após aplaudir ironicamente a atitude da torcida.

O confronto foi interrompido por cerca de cinco minutos, e os alto-falantes do estádio pediam aos torcedores que não jogassem objetos no gramado.

Os jogadores do West Ham pediram calma em direção da arquibancada, a fim de apaziguar a situação.

Após receber atendimento médico fora de campo, Biraghi voltou ao jogo com um curativo no local.