SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Barcelona se manifestou pouco tempo após Messi ser anunciado como novo jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos.

O Barcelona publicou uma nota oficial no seu site e nas suas redes sociais desejando sorte a Messi na nova etapa profissional.

Na nota oficial, o time espanhol diz respeitar a decisão do jogador em aceitar uma oferta de um 'campeonato com menos exigências'.

O Barcelona diz que foi comunicado da decisão de Messi ainda na última segunda-feira (5).

Joan Laporta, presidente do Barça, e Jorge Messi, pai de Lionel, concordaram em se esforçar para que uma grande homenagem seja feita pelos torcedores do clube ao seu ex-camisa 10.

**VEJA A NOTA OFICIAL DO BARCELONA NA ÍNTEGRA**

"Na segunda-feira, 5 de junho, Jorge Messi, pai e representante do jogador, comunicou ao presidente do clube, Joan Laporta, a decisão do jogador de ingressar no Inter Miami, apesar de ter recebido uma proposta do Barça, considerando o desejo do FC Barcelona e Lionel Messi para ele voltar a vestir blaugrana.

O presidente Laporta entendeu e respeitou a decisão de Messi de querer disputar um campeonato com menos exigências, mais longe dos holofotes e das pressões a que foi submetido nos últimos anos.

Tanto Joan Laporta quanto Jorge Messi também concordaram em trabalhar juntos para promover uma homenagem adequada dos torcedores do Barça para homenagear um jogador de futebol que foi, é e sempre será amado pelo Barça"

**INTER MIAMI ANUNCIA MESSI**

O Inter Miami, dos Estados Unidos, anunciou a contratação de Messi na tarde desta quarta (7). O clube americano, inclusive, brincou com as manchetes de jornais dizendo que o argentino negociava com outros clubes.

Em entrevista ao "Mundo Deportivo", Messi disse que escolheu o Inter Miami já que as coisas com o Barcelona não deram certo. Ele afirmou que quer sair dos holofotes.

Para contratar Messi, o Barcelona tentou arrumar uma solução para os problemas financeiros pelos quais vem passando nos últimos anos, mas as tratativas não saíram como o planejado.