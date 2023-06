SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Hossein Khosrow Ali Vaziri, mais conhecido como The Iron Sheik, morreu nesta quarta-feira aos 81 anos.

A família anunciou a morte através de comunicado divulgado nas redes sociais de Iron Sheik. A causa do óbito não foi revelada.

Iron Sheik é uma lenda do wrestling. O iraniano conquistou o título mundial da WWF em 1983 -equivalente ao que é atualmente o WWE - e defendeu o cinturão por 28 dias, até ser derrotado por Hulk Hogan, rival durante a carreira.

O iraniano foi introduzido no Hall da Fama do WWE em 2005. Iron Sheik teve três passagens pela companhia como lutador, além de ter trabalhado como treinador de The Sultan. Ele também competiu no primeiro evento da história do WrestleMania, em 1985.

"Hoje, nos reunimos com corações pesados para dizer adeus a uma lenda, uma força da natureza, e uma figura icônica que deixou uma marca incrível no mundo do wrestling profissonal. É com muita tristeza que compartilhamos a notícia do falecimento de The Iron Sheik, mas também estamos consolados por saber que ele partiu desse mundo em paz, deixando para trás um legado que perdurará pelas gerações seguintes", diz um trecho do comunicado da família.