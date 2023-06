SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Ângelo virou reserva do Santos, perdeu espaço para novato e vive fase ruim em momento crucial: a proximidade da janela internacional de transferências, em julho.

O Santos e os representantes de Ângelo desejam a saída em julho, mas o atacante de 18 anos não tem jogado bem e esfria a busca de clubes europeus.

O trunfo de Ângelo é o acordo recente com o renomado empresário Giuliano Bertolucci. O agente tem trânsito com diversos times da Europa, porém, o desempenho do Menino da Vila pesa contra.

Ângelo recebeu propostas de Flamengo e Nottingham Forest (ITA) no começo do ano. Nas últimas semanas, o Peixe não viu novas ofertas. Houve apenas sondagens do futebol italiano.

PERDA DE ESPAÇO

Ângelo fez dois gols consecutivos contra Cruzeiro e Bahia em maio, mas voltou a oscilar.

O camisa 11 perdeu espaço para Mendoza, que estava no departamento médico, e tem estado atrás na concorrência de Weslley Patati, de 19 anos e último dos atacantes promovidos ao elenco profissional.

Ângelo foi reserva nos últimos três jogos. Contra o Newell's, teve menos tempo que Patati em campo.

A promessa santista deve ficar no banco de reservas outra vez contra o Coritiba neste sábado, no Couto Pereira, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.