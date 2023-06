MACEIÓ, AL (UOL-FOLHAPRESS) - Atlético-MG e Red Bull Bragantino empataram por 1 a 1 em um jogo marcado pela volta do zagueiro Guilherme Arana ao gramado do Mineirão, na partida válida pela 10ª rodada do Brasileiro.

Paulinho marcou para o Atlético-MG e Eduardo Sasha, para o Bragantino. Os gols saíram aos 16' e 31 do 1T

Os donos da casa se mantêm por enquanto na 3ª posição com 18 pontos. O Massa Bruta também continua na 11ª, com 14.

A partida marca o retorno de Guilherme Arana ao Mineirão. O zagueiro voltou a jogar no estádio após nove meses se recuperando de lesão.

As equipes voltam a campo no dia 21 e 22 pelo Brasileiro. O Galo enfrenta o Fluminense e o Massa Bruna o Flamengo.

ARANA REENCONTRA TORCIDA

Arana voltou a reencontrar a torcida após se recuperar de lesão e ficar nove meses afastado. Ele foi relacionado na partida contra o Cruzeiro pela 9ª rodada do Brasileirão, mas não entrou em campo. Sua reestreia foi na partida diante do Libertad, pela Libertadores, no estádio Defensores Del Chaco.

HULK ACOMPANHA DE PERTO

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o atacante acompanhou a partida ao lado da filha Zaya no Mineirão.

ATLÉTICO-MG

Everson, Mariano, Mauricio Lemos, Jemerson, Rubens (Guilherme Arana), Battaglia, Zaracho, Igor Gomes (Patrick), Pavón (Edenílson), Paulinho e Vargas. T.: Eduardo Coudet.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton, Andrés Hurtado (Gustavinho), Realpe Eduardo Santos, Juninho Capixaba, Jadsom Silva, Lucas Evangelista (Thiago Borbas), Eric Ramires, Henry Mosquera (Sorriso), Eduardo Sasha (Alerrandro) e Vitinho (Guilherme Lopes). T.: Pedro Caixinha.

Local: Estádio Mineirão (MG)

Data e horário: 10 de junho de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Maíra Mastella Moreira

Cartões amarelos: Lucas Evangelista e Realpe (RBB); Mariano e Maurício Lemos (CAM)

Gols: Paulinho (CAM), aos 16' do 1T; Eduardo Sasha (RBB), aos 34' do 1T