RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Em uma partida de quatro gols e cheia de emoção na reta final, Bahia e Cruzeiro ficaram no empate por 2 a 2 na Arena Fonte Nova neste sábado (10). O confronto foi válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Kayky e Arthur Sales marcaram os gols do time da casa, enquanto Bruno Rodrigues e Wesley fizeram para a Raposa.

A partida chegou a ter oito minutos de acréscimos, com gol anulado e pênalti nos minutos finais.

Com o resultado, o Bahia fica com nove pontos na 15ª posição e pode entrar no Z4 ao final da rodada. O Cruzeiro soma 14 em nono lugar.

As equipes aproveitam a parada para a Data Fifa e só entram em campo dia 21, quarta-feira. O Cruzeiro recebe o Fortaleza às 19h, enquanto o Bahia terá o Palmeiras em casa às 21h30 (ambos de Brasília).

Gilberto chegou a receber algumas vaias quando substituído no segundo tempo, mas depois ouviu aplausos e foi ovacionado pela torcida do Bahia. Ele é o maior artilheiro da Fonte Nova.

A torcida do Bahia protestou contra o técnico Renato Paiva ao final do primeiro tempo, quando o time tinha acabado de levar a virada.

Pouco antes do início do segundo tempo, o árbitro teve um problema no sistema de comunicação. Mesmo depois de resolvido, o problema voltou a acontecer.

BAHIA

Marcos Felipe; Kanu, David Duarte, Vitor Hugo (Daniel); Cicinho, Rezende, Thaciano (Lucas Mugni), Ryan, Cauly; Kayky (Arthur Sales), Everaldo (Vinicius Mingotti).T.: Renato Paiva.

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Neto Moura (Henrique Dourado), Matheus Vital; Wesley (Stênio), Bruno Rodrigues e Gilberto (Wallisson).T.: Pepa.

Estádio: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data: 10 de junho de 2023

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa-RJ)

Cartões amarelos: Kayky, Rezente, Kanu, Danilo Fernandes (BAH), Wallisson (CRU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Kayky (aos 17 minutos do primeiro tempo), Bruno Rodrigues (aos 29 minutos do primeiro tempo), Wesley (aos 45 minutos do primeiro tempo), Arthur Sales (aos 20 minutos do segundo tempo)