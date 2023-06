SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Em um jogo sofrível, Coritiba e Santos empataram em 0 a 0 neste sábado, no Couto Pereira, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorreu no mesmo horário da final da Liga dos Campeões entre Internazionale e Manchester City. O City foi o campeão.

Coritiba e Santos fizeram um jogo fraco tecnicamente de dois times que vivem jejum de vitórias e têm seus técnicos pressionados nos cargos.

O Coxa não vence há 16 partidas, enquanto o Peixe não ganha há oito. Antônio Carlos Zago e Odair Hellmann vivem grande pressão e são alvos de suas torcidas.

A equipe paranaense segue na lanterna do Brasileirão, agora com quatro pontos, enquanto o Santos foi para o 12º lugar, com 13, e pode perder posições na conclusão da rodada.

Os times agora param na Data-Fifa. O Coritiba só jogará no dia 22, contra o Internacional, novamente no Couto Pereira. O Santos terá o clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro, no dia 20.

CORITIBA

Gabriel, Jean Pedroso (Kaio), Henrique e Thiago (Victor Luís); Natanael, Bruno Gomes (Andrey), Liziero (Junior Urso), Marcelino Moreno (Zé Roberto) e TJamerson; Robson e Alef Manga.

T.: Antonio Carlos Zago

SANTOS

João Paulo, Nathan (João Lucas), Joaquim, Messias e Gabriel Inocêncio; Alison (Camacho), Dodi e Lucas Lima (Rodrigo Fernández); Mendoza, Soteldo (Ângelo) e Marcos Leonardo (Bruno Mezenga)

T.: Odair Hellman

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 10 de junho de 2023

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correia Farinha (RJ)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Thiago, Robson e Victor Luís (Coritiba) e Camacho (Santos)